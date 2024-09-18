ЦСКА повёл в игре с «Краснодаром» после чудо-удара Гайича

В кубковом матче в среду ЦСКА пытается взять у «Краснодара» реванш за два поражения на старте сезона. В конце первого тайма у «красно-синих» прошла голевая атака - Аббосбек Файзуллаев пяткой отдал пас к левому углу штрафной на Милана Гайича, который немного сместился в центр, а затем по шикарной траектории отправил мяч в дальний верхний угол - без шансов для вратаря в этом эпизоде.

1:0 на табло, «Краснодар» сохраняет первое место в группе с 9 очками, у соперника на эту минуту 8 пунктов. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.