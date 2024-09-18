«Ростов» отыгрался в матче с «Оренбургом» после эффектного удара Голенкова

«Ростов» смог распечатать ворота «Оренбурга» в кубковом домашнем матче. В дебюте игры гости повели с пенальти после удара Джимми Марина. Ближе к концу тайма Евгений Чернов из аута с левого фланга вбросил мяч к ближнему углу штрафной площади, Егор Голенков отлично сыграл корпусом и, развернув оппонента, великолепно пробил в дальний угол ворот, а голкипер ничего не мог поделать.

«Ростов» набирает седьмое очко в онлайн-таблице и идет вторым, у соперника одно очко и последняя строчка. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.