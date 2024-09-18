Пятибратов: «Не будем играть спустя рукава в оставшихся матчах, будем играть на победу»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Активно начали, создавали моменты, имели преимущество. Что потом случилось?

- Сейчас разберемся, что случилось. Я согласен, были моменты, надо реализовывать. Игра давалась, хороший первый тайм. Второй тайм? Человек просто взял, пятерых обыграл и забил мяч, но мне это вообще не понятно. Я три раза посмотрел повтор. Сейчас будем разговаривать.

- По ходу второго тайма поменялся капитан. От Сергея Брызгалова капитанская повязка перешла к Квеквескири. Вы в курсе? Почему это произошло?

- Да у нас это всё под контролем, конечно. Это не тот вопрос, который нужно сейчас обсуждать. Все нормально там. Не ищите там, где ничего нет.

- Замены, на ваш взгляд, сегодня сыграли? Несмотря на счет.

- Хотелось бы лучше. Сыграли? Кто-то лучше вышел, кто-то может еще лучше. Раз проиграли, значит, мало повода для радости.

- Теперь можно с уверенностью сказать, что вам Кубок точно не грозит. Можно с легкостью доигрывать?

- Да нет. Не то, что с легкостью, надо играть в каждом матче на победу. Вы тоже должны понимать - мы даем шанс проявить себя молодым ребятам, у нас сегодня парни выходили пятого года, шестого, четвертого. У соперника один мальчик вышел 2004 года во втором тайме, а у нас было четыре молодых. Поэтому это возможность ребятам проявлять себя. Для нас Кубок очень важен. Кто-то борется, кто-то конкурирует, кто-то проявляет себя после травмы, разгоняется. Поэтому мы, конечно, не будем играть спустя рукава в оставшихся матчах, будем играть на победу. Как получится - другой вопрос, но стараться мы точно будем.