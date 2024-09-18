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Тедеев: «Дзюба провёл достаточно полезный матч»

18 Сентября 2024 • 19:28 Комментировать
Акрон
2:0
Факел

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Насколько тяжело далась победа?

- Тяжело далась, однозначно. Первый тайм - отдельными эпизодами был очень недоволен, особенно, когда порой часто привозили стандарты, угловые на свои ворота. В один момент чуть не поплатились. Вот это то, что было не очень хорошо. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Наверное, сегодня господь был с нами. И мы в этой ситуации в отдельных эпизодах смогли себя взять в руки и добиться результата. Я считаю, что он абсолютно закономерен, положителен для нас. И в целом относительно остального времени, за исключением нескольких эпизодов и нескольких минут в тайме первом, в особенности, где мы немножко выпадали от тех действий, к которым стремились и которые тренировали. В остальном, я думаю, что мы сегодня имели достаточно ощутимое преимущество, которое вылилось в забитые мячи и красивые действия. Как правильно сказать? Те действия, которые у болельщиков некоторое восклицание вызывало. Это очень здорово, потому что когда ты это слышишь за своей спиной, это то, ради чего вообще нужно играть, стремиться и работать в этом деле.

- Артём Дзюба провел 60 минут. Поменяли, потому что он на столько был готов, или, может быть, были какие-то травмы?

- Слава богу, у Артёма всё хорошо. Он провел достаточно полезный матч. Я считаю, что много делал полезного относительного и атакующих действий, и оборонительных в отдельных эпизодах, и при стандартных положениях было несколько эпизодов, где он оказался в нужном месте в нужный момент и спокойно отыграл этот мяч. Угрозу отводил и, самое главное, создавал эпизоды и напряжение у ворот соперника, практически за все мячи зацепился и оставил их в команде. Для того, чтобы реализовывать атакующий потенциал. В итоге к чему-то мы пришли относительно даже этих действий.

- Роберто Фернандес сегодня получил игровую практику в официальном матче уже. Как оцените его дебют, насколько он уже принимает химию команды?

- Он человек, который умен, человек, который техничен, человек, который понимает, откуда он. Он борется за свою страну, во многом патриот. Это очень видно и бросается в глаза. Я считаю, что это очень хорошее приобретение для нас. Считаю, что он однозначно нас усилит.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги

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