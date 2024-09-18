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Деограсия: «Без сомнений, могу сказать, что РПЛ для нас сейчас важнее, чем Кубок»

18 Сентября 2024 • 19:13 Комментировать
Ростов
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Оренбург
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Если сравнивать сегодняшний стартовый состав с матчем чемпионата против «Локомотива», только два человека выходят. Можно ли делать вывод, что для «Оренбурга» окончательно главным становится чемпионат,  а на Кубок особой ставки нет?

- Да, без сомнений, могу сказать, что РПЛ для нас сейчас важнее, чем Кубок. Но это не значит, что мы не доверяем нашим игрокам, которые сегодня выходят, а наоборот. Есть большое к ним доверие. И мы уверены, что они покажут хорошую игру, как они показали в прошлый раз.

- Из тех, кто играл в последнее время в старте, снова Богдан Москвичёв. Не было ли мыслей попробовать сегодня в деле Алексея Кеняйкина? Как дела у Николая Сысуева?

- Что касается Николая Сысуева, он сейчас еще в процессе восстановления после травмы. Могу сказать, что он себя чувствует намного лучше. Без сомнений, есть позитивная динамика. Что касается Богдана Москвичёва и Алексея Кеняйкина, посчитали нужным выпустить опять Москвичёва Богдана. У него сейчас хороший момент в его карьере. Не хотим сейчас этот момент останавливать.

- Томас Муро впервые в стартовом составе после повреждения. Готов ли он на 90 минут?

- Да, он готов к этому, но сейчас главная задача, чтобы он набирал игровой ритм, форму. Сейчас минуты игровые для него очень важны. Без сомнения он в будущем может стать важным игроком для нашей команды. Как уже сказал, главное, чтобы он снова набирал, чувствовал поле, вышел и набирал игровые минуты, которые давно не получал из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
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