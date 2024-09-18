Карпин: «Пожелал бы арбитру не портить себе день рождения»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».
- Глядя на стартовый состав, кажется, что он ближе к боевому, чем к экспериментальному. Можно ли из этого делать вывод, что сегодняшняя встреча для «Ростова» имеет какое-то особое значение?
- Да нет, почему? Боевым? Я бы, наверное, не назвал. Отсутствие двух центральных защитников, например, - уже не боевой состав, наверное, но близкий. Распределились минуты, так получилось, между Щетининым и Кучаевым, сыграли по тайму. Поэтому могут принять участие.
- Мохебби сегодня снова в заявке, как и на матч с «Краснодаром». Какие у него перспективы выйти на поле, на сколько минут он готов?
- Немного, на немного минут. На много точно не готов. За два дня до игры с «Краснодаром» только начал тренироваться, причем с ограничениями. Сейчас еще два дня с ограничениями пока, потому что там больших много шансов, наверное, нет.
- Снова нет в заявке Николая Комличенко. Болельщики тревожатся. Проясните, каковы его перспективы скорейшего возвращения?
- Недели через две или, наверное, уже после игр в октябре сборной. Наверное, так, середина октября.
- Кадровый вопрос. Насколько эль-Аскалани выбыл? Потому что есть информация р разрыве крестообразной связки.
- Правильная информация. 6-7 месяцев.
- Сегодня у главного арбитра встречи Яна Бобровского день рождения, ему исполняется 35. Что бы вы ему пожелали?
- Пожелал бы не портить себе, прежде всего, день рождения. А футболистам и двум командам - игру.
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