Мусаев: «Это фактически игра за первое место в группе»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Две победы над ЦСКА в этом сезоне. В чем секрет этой тенденции, в чем ваша находка, как обыгрывать «армейцев»?

- Я думаю, что обе игры были очень близкими. В Кубке вообще любая из команд могла выиграть, в чемпионате мы, наверное, чуть-чуть были лучше, но и тот матч мог завершиться вничью. Поэтому не знаю, все решили нюансы, маленькие детали, в них мы были лучше. Но опять же это очень близкие игры, и сегодня будет тяжелейший матч.

- Какой игры сегодня ждете? Как она пойдет, с каким ритмом, темпом?

- Я думаю, что будет высокий темп, ожидается много зрителей. Это фактически игра за первое место в группе. ЦСКА, конечно, захочет взять реванш за те два матча, которые вы сказали. Но мы тоже готовы, у нас тоже хороший состав, поэтому я ожидаю, что будет интересная игра.

- Судя по всему, если посмотреть на состав, Олусегун сегодня играет именно в атаке?

- Да. Он играет левого нападающего.

- У вас всегда фантастический подсчет статистики на сайте ведется. Насколько вы за ним следите, когда эти цифры, факты, статистические выкладки?

- У меня они как у главного тренера есть. Мы их получаем и по датчикам, и по пробегу, и отдельно по технико-тактическим действиям. У меня свои источники.

- Я скорее о том, когда вы последний раз выигрывали здесь на «ВЭБ Арене»?

- За этим вообще не слежу. И когда мы выигрывали?

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- В 2018-м, когда вы работали с Фоменко. Это был последний матч, когда «Краснодар» в гостях побеждал ЦСКА.

- Я помню этот матч, мы его вчера вспоминали, Ари приезжал к нам в отель вчера. ЦСКА - это его любимая команда, он ей всегда забивал. Помню, что мы с еврокубков приехали, была у нас серия из трех поражений, и мы победили, проигрывая весь матч. В концовке Ари забил и отдал на Классена. Это был очень важный, переломный матч в том сезоне.

- Самое время попробовать вернуть серию, она уже затянулась?

- Да мы любой матч будем хотеть выиграть. Но я никогда не отталкиваюсь там от каких-то нюансов, что мы постоянно обыгрываем какую-то команду или как в случае с «Ростовом» всегда играли вничью в чемпионате, когда я был тренер. Не могли долго выиграть. На это не нужно обращать внимание, нужно хорошо подготовить команду, а там как будет.