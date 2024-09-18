Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мусаев: «Это фактически игра за первое место в группе»

18 Сентября 2024 • 18:57 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Краснодар
1 2.20 X 3.45 2 3.45
перерыв

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Две победы над ЦСКА в этом сезоне. В чем секрет этой тенденции, в чем ваша находка, как обыгрывать «армейцев»?

- Я думаю, что обе игры были очень близкими. В Кубке вообще любая из команд могла выиграть, в чемпионате мы, наверное, чуть-чуть были лучше, но и тот матч мог завершиться вничью. Поэтому не знаю, все решили нюансы, маленькие детали, в них мы были лучше. Но опять же это очень близкие игры, и сегодня будет тяжелейший матч.

- Какой игры сегодня ждете?  Как она пойдет, с каким ритмом, темпом?

- Я думаю, что будет высокий темп, ожидается много зрителей. Это фактически игра за первое место в группе. ЦСКА, конечно, захочет взять реванш за те два матча, которые вы сказали. Но мы тоже готовы, у нас тоже хороший состав, поэтому я ожидаю, что будет интересная игра.

- Судя по всему, если посмотреть на состав, Олусегун сегодня играет именно в атаке?

- Да. Он играет левого нападающего.

- У вас всегда фантастический подсчет статистики на сайте ведется. Насколько вы за ним следите, когда эти цифры, факты, статистические выкладки?

- У меня они как у главного тренера есть. Мы их получаем и по датчикам, и по пробегу, и отдельно по технико-тактическим действиям. У меня свои источники.

- Я скорее о том, когда вы последний раз выигрывали здесь на «ВЭБ Арене»?

- За этим вообще не слежу. И когда мы выигрывали?

Реклама


- В 2018-м, когда вы работали с Фоменко. Это был последний матч, когда «Краснодар» в гостях побеждал ЦСКА.

- Я помню этот матч, мы его вчера вспоминали, Ари приезжал к нам в отель вчера. ЦСКА - это его любимая команда, он ей всегда забивал. Помню, что мы с еврокубков приехали, была у нас серия из трех поражений, и мы победили, проигрывая весь матч. В концовке Ари забил и отдал на Классена. Это был очень важный, переломный матч в том сезоне.

- Самое время попробовать вернуть серию, она уже затянулась?

- Да мы любой матч будем хотеть выиграть. Но я никогда не отталкиваюсь там от каких-то нюансов, что мы постоянно обыгрываем какую-то команду или как в случае с «Ростовом» всегда играли вничью в чемпионате, когда я был тренер. Не могли долго выиграть. На это не нужно обращать внимание, нужно хорошо подготовить команду, а там как будет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев

Новости по матчу

Сегодня, 18 Сентября
19:47
ЦСКА повёл в игре с «Краснодаром» после чудо-удара Гаича
18:57
Мусаев: «Это фактически игра за первое место в группе»
18:48
Николич: «Краснодар» - суперкачественная команда»
18:26
В ЦСКА рассказали, почему Агапов и Яковлев пропустят игру с «Краснодаром»
18:13
ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на кубковый матч
13:35
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Краснодар Кубка России — 18 сентября 2024
09:00
ЦСКА – «Краснодар»: Возможные стартовые составы на большой матч Пути РПЛ Кубка России
02:09
ЦСКА - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Сентября
19:05
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Краснодар Кубка России — 18 сентября 2024
17:07
Актуальный прогноз и ставка на ЦСКА — Краснодар Кубка России — 18 сентября 2024
16 Сентября
17:37
Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Факел Факел
2
0
2.35 3.30 3.00
Видео
Перерыв
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1
1
1.75 3.80 4.40
Видео
Перерыв
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1
0
2.15 3.55 3.20
Видео
18.09.24 в 21:15
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
3.90 3.60 1.90
Видео
19.09.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.41 3.55 2.72
Видео
19.09.24 в 18:30
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.90 4.00 1.78
Видео
19.09.24 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.40 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Сентября
19:49 · Кубок России
Голенков не забил только в одном матче из последних четырёх
19:47 · Кубок России
ЦСКА повёл в игре с «Краснодаром» после чудо-удара Гайича
19:43 · Кубок России
«Ростов» отыгрался в матче с «Оренбургом» после эффектного удара Голенкова
19:36 · Кубок России
Пятибратов: «Не будем играть спустя рукава в оставшихся матчах, будем играть на победу»
19:28 · Кубок России
Тедеев: «Дзюба провёл достаточно полезный матч»
19:22 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти повёл в матче с «Ростовом»
19:13 · Кубок России
Деограсия: «Без сомнений, могу сказать, что РПЛ для нас сейчас важнее, чем Кубок»
19:05 · Кубок России
Карпин: «Пожелал бы арбитру не портить себе день рождения»
18:57 · Кубок России
Мусаев: «Это фактически игра за первое место в группе»
18:48 · Кубок России
Николич: «Краснодар» - суперкачественная команда»
18:30 · Кубок России
ЦСКА - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:30 · Кубок России
«Ростов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:29 · Кубок России
«Ростов» и «Оренбург» огласили составы на матч Кубка России
18:26 · Кубок России
В ЦСКА рассказали, почему Агапов и Яковлев пропустят игру с «Краснодаром»
18:21 · Кубок России
«Акрон» вслед за «Зенитом» стал участником плей-офф Кубка России
18:13 · Кубок России
ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на кубковый матч
17:47 · Кубок России
Игрок «Акрона» исполнил пожелание Дзюбы на поле
17:43 · Кубок России
«Акрон» забил «Факелу» два гола подряд
16:36 · Кубок России
Хабиб Нурмагомедов посетит вечерний матч махачкалинского «Динамо» официально
16:31 · Кубок России
Пятибратов: «Мы меньше всех в стране тренируемся, больше всех восстанавливаемся»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок»: «С «Локомотивом» справимся без Джикии»
16:23 · Кубок России
Тедеев: «Сегодня Дзюба заслужил право играть с первых мину»
15:49 · Кубок России
«Акрон» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:24 · Кубок России
Виллиан Жозе наверняка пропустит ближайший матч «Спартака»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – о том, что «Акрон» не играет в Тольятти: «Это ли не позор?» эксклюзив
Все новости