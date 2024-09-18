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Кубок России

Николич: «Краснодар» - суперкачественная команда»

18 Сентября 2024 • 18:48 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Краснодар
1 2.20 X 3.45 2 3.45
перерыв

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Два поражения от «Краснодара» в этом сезоне. Какие чувства у вас вызываются?  Досада, спортивная злость, азарт, что это?

- Совсем другие игры. Это было в начале сезона там у них, на юге после долгих поисков. Но оба матча были хорошими. Мне кажется, напряженные и интересные. Детали всё решили, к сожалению, в их сторону. У меня надежда, что сегодня детали будут решать в нашу сторону. Но это качественная, суперкачественная команда. Мы видим по составу - они почти поменяли полсостава. Но мне кажется, без разницы. Смолов или Кордоба и так дальше, Сперцян или Кривцов и так дальше на каждой позиции. Молодцы, очень здорово укомплектован состав. Конечно, им это, наверное, и нужно. А у нас, мне кажется, неплохая футбольная форма и качество игры, физические данные, а также эмоциональный подход к играм.  Мы не добрали 3-6 очков, судя по тому, что происходило на поле. Кубок - очень важная игра, очень важно набрать три очка, чтобы дальше в Кубке играть, чуть меньше стресса. Постараемся сегодня сделать все возможное для победы в этом матче. Интересно играть перед фанатами, потому что это добавляет настроя, добавляет эмоций. Для меня это очень важно. Хочется их поздравить, мне кажется, у них было 49 лет. Это почти большой юбилей, 50 лет. Это надо уважать. Знаю, что для них это очень важно, и для нас очень важно.

- У вас сегодня Гуарирапа впервые в стартовом составе. Такой же у него функционал будет, как у Мусаева? Насколько он уже готов быть полноценным первым номером в атаке?

- Тяжело сказать, впереди игра. Давайте посмотрим по ходу матча, этот парень показал себя неплохо в те 20 минут против «Зенита». Конечно, сколько ему хватит, покажет игра. Это будет вроде теста, чтобы мы знали, на что можем рассчитывать на сегодняшний день. Он вместе с нами провел всего две тренировки. Одну предматчевую против «Зенита» и одну вчера. Две тренировки ко второй игре, это уже совсем нормально. Но ситуация нам не позволяет по-другому.

- От своей команды что вы будете требовать с первых минут больше всего - контроля, играть на контратаках? Как ЦСКА будет действовать с первых минут?

- Сегодня победа - самое важное. Мы говорили, что эти игры за нами. «Зенит» и «Локомотив» и так дальше. По качеству было сумасшедшее, но нам не хватало очков. Перед этим было три победы подряд. Такой подход - чтобы была победа сегодня, и мы обратно вернули наш победный ход.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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