«Ростов» и «Оренбург» огласили составы на матч Кубка России

В среду, 18 сентября в Ростове-на-Дону очный матч проведут «Ростов» и «Оренбург». За час до встречи оба клуба огласили свои составы на поединок.

«Ростов»: Одоевский, Мелёхин, Чернов, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков;

«Оренбург»: Москвичёв, Караташ, Хотулёв, Касимов, Зотов, Башич, Муро, Гюрлюк, Рыбчинский, Марин, Барановский.

Напомним, что южный и уральский клубы недавно уже играли между собой в квартете Кубка России. Победу с минимальным счётом домой с Урала увезли игроки «Ростова».

Текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Оренбург» будет проводить наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.