В ЦСКА рассказали, почему Агапов и Яковлев пропустят игру с «Краснодаром»

Вечером среды московский ЦСКА ожидает матч с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Пропустят игру по медицинским показателям два футболиста – это Владислав Яковлев и Илья Агапов.

Эдуард Безуглов, врач ЦСКА рассказал, почему футболисты не смогут помочь команде.

«У Яковлева небольшое мышечное повреждение. Надеемся, что в ближайшие 10-12 дней он вернется в общую группу. У Агапова вирусная инфекция, сегодня с температурой всё было в порядке», - сказал Безуглов пресс-службе ЦСКА.

Текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар» проведёт наш портал. Ранее «Краснодар» в текущем сезоне дважды минимально обыграл ЦСКА.