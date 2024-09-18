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«Акрон» вслед за «Зенитом» стал участником плей-офф Кубка России

18 Сентября 2024 • 18:21 Комментировать

Тольяттинский «Акрон» после уверенной победы над «Факелом» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России стал участником плей-офф турнира. Команда точно не опустится ниже третьего места, которое даёт право сыграть в Пути регионов, нижней сетке Кубка.

Ранее место в плей-офф себе обеспечил «Зенит». Клуб выступает с «Акроном» в том ж квартете, у питерского клуба 10 баллов и первое место, а у «Акрона» восемь баллов и второе. Третье место у «Рубина», шесть очков набрал казанский клуб. Замыкает квартет его абсолютный аутсайдер, воронежский «Факел» - у него ноль баллов.

«Акрон» щёлкнул «Факел» и вышел в плей-офф

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