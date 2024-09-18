ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на кубковый матч

В среду вечером ЦСКА и «Краснодар» сойдутся лицом к лицу в четвёртом туре группового этапа Кубка России.

Наставник ЦСКА Марко Николич принял решение выпустить на поле таких игроков: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев, в свою очередь, включил в стартовый состав следующих футболистов: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Тормена, Оласа, Ленини, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Кордоба.

Матч ЦСКА – «Краснодар» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.