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По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России

18 Сентября 2024 • 18:11 Комментировать
Акрон
2:0
Факел
окончен

Артём Дзюба впервые вышел именно в стартовом составе «Акрона». Случилось это в матче группового этапа Кубка России против «Факела».

Протокол игры  
Акрон2:0Факел
(1:0) Хубулов Владимир50'  
(2:0) Грибов Сергей63'  
Волков СергейБаранок НикитаБардыбахин ВячеславБокоев МаратДимоски Боян 46' (Фернандес Роберто ( 46') Эсанов ШерзодМосквичёв ВладимирПалиенко Максим 77' (Галоян Артур ( 77') Беншимол Жилсон 61' (Грибов Сергей ( 61') Дзюба Артём 61' (Дмитриев Арсений ( 61') Хубулов Владимир  55' 70' (Болдырев Максим ( 70')
Запасные: Алёхин АлександрПестряков ДмитрийЛончар СтьепанПауло Витор IIIКузьмин МаксимДжурасович АлексаВасютин Александр
Гудиев ВиталийБрызгалов СергейСенхаджи РаянБагамаев АбдулаБагателия Лука 74' (Симонов Кирилл ( 74') Ивлев Андрей  22' 46' (Мастерной Владислав ( 46') Калинин Илья 46' (Квеквескири Ираклий ( 46') Моцпан НикитаЩетинин Михаил 57' (Мертенс Дилан ( 57') Гиоргобиани Николай 57' (Мертенс Дрис ( 57') Каштанов Алексей
Запасные: Васин ИльяЮрганов ИгорьСеле ТабоБеленов Александр
18 сентября. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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Накануне «Зенит» в этой кубковой группе выиграл у «Рубина» в основное время и набрал десять очков. «Акрон» подходил к очному матчу с пятью очками в активе, «Факел» – с нулём баллов. Тольяттинцам, чтобы обеспечить себе проход в плей-офф, нужна была победа без серии пенальти. Воронежцы в любом случае сохраняли бы какие-то шансы на плей-офф, но в случае поражения они становились бы совсем уж хлипкими.

На старте игры «Факел» блеснул двумя опасными угловыми с разных флангов. Оба были на ближнюю штангу. Когда Гиоргобиани исполнял стандарт справа, Каштанов сделал скидку на дальнюю, но Волков отвёл мяч за лицевую. Когда Гиоргобиани набросил слева, Щетинин не попал ногой в ворота. Вскоре мяч нашёл путь в сетку ворот хозяев, но произошла отмена гола, поскольку Моцпан добивал из положения «вне игры».

Правда, «Факел» мог нарваться и на пропущенный мяч. Калинин в центральной трети поля опрометчиво покатил пас назад Гудиеву. Отправился Беншимол на перехват, но всё ж таки первым на мяче оказался вратарь воронежцев. Стали кое-что создавать уже тольяттинцы, однако тот же Беншимол слабо пробил из зоны правого инсайда, ещё и левее створа.

В конце первого тайма, как и в его начале, «Факел» активизировался, и повезло хозяевам, что Гиогобиани с близкой дистанции угодил в перекладину. В перерыве «Акрон» сделал как раз то, что ему и требовалось, – выводы. Поэтому в начале второго тайма именно он открыл счёт. Хубулов забил второй подряд гол своей команды (цепочка сформировалась с чемпионатного матча против «Химок»).

Включил Владимир дриблинг, взял игру на себя, двинулся вперёд смело – то есть поступил нестандартно. Прошёл по левому полуфлангу и пробил, а рикошет от Квеквескири вознаградил его – мяч закрутился аккурат в правый угол ворот гостей. По истечении часа игры Тедеев заменил Дзюбу, и Артём, уходя с поля, сказал выходившему на газон Грибову: «Давай забей, ладно?».

Ну сказал и сказал – что в этом такого? Ничего примечательного? Как раз таки наоборот. Потому что 19-летний Грибов оперативно выполнил завет ветерана Дзюбы – Сергею потребовалось менее минуты провести на поле, чтобы сделать счёт 2:0. Вновь навёл шороху в зоне левого инсайда Хубулов – на сей раз он пробил-прострелил с небольшим рикошетом от Брызгалова, а избежавший офсайда Грибов подправил мяч в ворота.

Дмитриев с правой стороны пробовал высоко забросить в дальнюю девятку – Гудиев не позволил, вытащил. В другие ворота не попал головой Каштанов с подачи Сенхаджи. «Акрон» уверенно победил и гарантировал себе проход в плей-офф Кубка России. Вопрос только, в Путь РПЛ или в Путь регионов. В ближайшем туре РПЛ «Акрон» примет «Краснодар», а «Факел» попытается устроить сенсацию в гостях у «Зенита».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Акрон

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