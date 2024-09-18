Игрок «Акрона» исполнил пожелание Дзюбы на поле

В среду в Кубке России проходит матч между «Акроном» и «Факелом». Нападающий Артём Дзюба вышел на поле с первых минут, но ближе к середине второго тайма был заменён. Уходя с поля, 36-летний Дзюба попросил Сергея Грибова забить гол.

«Давай, забей, ладно?» - сказал Дзюба игроку, который его заменил.

Прошло около минуты, и Грибов исполнил пожелание Дзюбы, расписавшись в воротах «Факела». Следить за продолжением матча можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что на прошлой неделе Дзюба подписал с «Акроном» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025.