«Акрон» забил «Факелу» два гола подряд

В кубковом матче четвёртого тура Пути РПЛ «Акрон» принимает «Факел». После сухого первого тайма тольяттинцы ведут с запасом в два гола.

Владимир Хубулов совершил проход по левой половине поля, обыграл нескольких соперников, далее в штрафной площади при смещении в центр убрал ещё пару соперников и отлично пробил под правую штангу - 1:0. Вскоре Хубулов совершил рывок по левому флангу, Владимир в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч от ноги защитника Сергея Брызгалова отскочил в центр штрафной, где уже Сергей Грибов подкараулил отскок и в касание отправил мяч в правый угол.

При счете 2:0 «Акрон» идет на втором месте в таблице, а соперник - безнадежно последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.