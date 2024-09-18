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Хабиб Нурмагомедов посетит вечерний матч махачкалинского «Динамо» официально

18 Сентября 2024 • 16:36 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 10 мин.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетит ближайший матч махачкалинского «Динамо». Вместе с ним на игре будет присутствовать ещё один известный боец Ислам Махачев.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», на игре Кубка России с «Динамо» московским в среду Нурмагомедов и Махачев поучаствуют в развлекательной программе в перерыве матча.

«Чемпион UFC Ислам Махачев посоревнуется с Эгашем Касинтурой. Хабиб Нурмагомедов проследит, чтобы в серии победил сильнейший», - пишут в махачкалинском клубе.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Динамо» махачкалинского и «Динамо» московского проведёт наш портал.

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