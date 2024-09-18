Пятибратов: «Мы меньше всех в стране тренируемся, больше всех восстанавливаемся»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Сегодняшний матч - последний шанс зацепиться за кубковую весну. Судя по составу, все силы брошены на чемпионат?

- Да мы не делим особо турниры. Это возможность сегодня показать себя с лучшей стороны, добиться положительного результата. Кто сегодня будет достоин, тот, возможно, появится в следующем матче в Санкт-Петербурге.

- Вы говорили после прошлого матча, что у Квеквескири повреждение. Сегодня он остался на скамейке. Как у него состояние?

- Состояние у него достаточно стабильное, он готовится к игре. Возможно его участие сегодня в матче.

- Как раз логистика переезда из Воронежа в Самару, из Самары в Санкт-Петербург может как-то повлиять на подготовку к сегодняшнему матчу? Про «Зенит» пока не будем говорить.

- Да, это факт, что, наверное, у нас самая сложная логистика в стране. Но я благодарен руководителям, потому что мы все-таки смогли сюда добраться быстро относительно. Руководство сделало в этом плане, наверное, невозможное, если учитывать наши возможности. А так, конечно, логистика вызывает сложности. Но мы не будем сейчас сетовать на это, это реалии, мы их принимаем. Понятно, что в этой ситуации мы меньше всех в стране тренируемся, больше всех восстанавливаемся. Но мы справимся в любом случае.

- Сегодня в старте Гудиев, Беленов остался на скамейке. Есть отдельно определение ротации на Кубок, чемпионат или по ситуации?

- Да нет, знаете, есть готовность. Вот Александр сейчас провел достойный матч дома. Но мы должны понимать, что у нас при всем уважении к Кубку приоритет в пользу чемпионата. Саша готовится, но тяжело, если мы говорим о логистике, тяжело за неделю три матча таких больших играть. Поэтому здесь мы вынуждены прибегать к ротации.