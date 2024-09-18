Тедеев: «Сегодня Дзюба заслужил право играть с первых мину»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Как здоровье, голос восстановился?

- Спасибо, да, всё хорошо. Сразу после игры так сложилось, что всё восстановилось.

- Для того, чтобы попасть в кубковую весну, сегодня достаточно не проиграть. После успехов в чемпионате как-то появились задачи на Кубок отдельно?

- Мы задач особо и не снимали. Наша основная цель и задача - это те футболисты, которые у нас есть, а их у нас 25 полевых, плюс вратари. Это тот состав, который должен играть. Хорошо, что есть такое соревнование, Кубок, который позволяет нам иметь возможность проводить ротацию. Мы не имеем какого-то особого основного состава, все футболисты имеют шанс получить возможность играть. Недавний пример с тем же Васютиным, который достаточно успешно отыграл кубковый матч, впоследствии отыграл в чемпионате, а потом какие-то матчи играл со стартовых минут. Это нормальное явление. И игроки полевые есть, тот же Кузьмин, который достаточно хорошо себя проявлял в кубковых матчах. Получил шанс играть в чемпионате. Таких примеров должно быть как можно больше. Это в первую очередь говорит о том, что на всех абсолютно футболистов, которые у нас есть сегодня в наличии, мы рассчитываем. Вот эта площадка, кубковые матчи, для этого очень важна. Я не могу сказать, что каких-то задач не ставили или ставили. Наша основная цель - готовить команду, делать из этих игроков команду, которая способна выигрывать матчи на любом уровне.

- Дзюба сегодня в старте. Это результат игры против «Химок», или изначально так планировалось?

- Изначально ничего не может планироваться в принципе. Это результат в общем всего, потому что ментальная особенность тоже важна. И команду в целом, и самого футболиста мы привыкли в общем разделять физическую и тактико-техническую подготовку игрока. Но есть еще другие аспекты, такие как психология. То есть такие как физическое его состояние плюс менталитет. Мы на сегодняшний день понимаем, что Артёму надо выходить играть, в каких-то матчах с первых минут, в каких-то матчах на замену. Мы не можем быть сегодня уверенными, что будет вот так или вот так. Вот сегодня он заслужил право играть с первых минут. Мы дали ему эту возможность, он сам это прекрасно понимает. Насколько его будет хватать сегодня, все будет зависеть от интенсивности игры, от результата в целом, от самой игры. Так мы будем принимать решение. Он сегодня в составе - это абсолютная закономерность и нормальное явление.

- Роберто Фернандес, новичок, только недавно прилетел в Тольятти, а сегодня уже в заявке. Успели его увидеть поближе и в тренировочном процессе, стоит ли его ждать на поле?

- Конечно, знакомился с ним по играм в «Балтике», по играм, видеоанализу, смотрел его матчи за сборную. Достаточно успешно он сыграл. Да, к сожалению, так сложилось, что долго получал эту визу. Но он ее наконец получил и приехал. Он также тренировался под нашим контролем, провел одну тренировку вчера. Мы остались довольны увиденным. Атмосфера, возможность находиться внутри команды, официальные матчи - это тоже важная составная часть. Но если потребует сегодня время и ситуация на игровом поле, то, конечно, он может выйти, естественно.