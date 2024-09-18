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Виллиан Жозе наверняка пропустит ближайший матч «Спартака»

18 Сентября 2024 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.40 X 4.80 2 8.00
19.09 20:45

Нападающий Виллиан Жозе вряд ли поможет «Спартаку» в ближайшем матче. Бразильский футболист не тренируется в общей группе, продолжая восстановление от травмы. Как следствие, включение Виллиана в состав на кубковую игру против «Крыльев Советов» находится под большим вопросом, пишет на своих страницах Metaratings.

В последний раз Виллиан Жозе выходил на поле в матче «Спартака» 27 августа, когда команда Деяна Станковича проиграла махачкалинскому «Динамо» в Кубке России со счётом 0:1.

Добавим, что кубковый матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт в четверг, 19 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виллиан Жозе

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