Виллиан Жозе наверняка пропустит ближайший матч «Спартака»

Нападающий Виллиан Жозе вряд ли поможет «Спартаку» в ближайшем матче. Бразильский футболист не тренируется в общей группе, продолжая восстановление от травмы. Как следствие, включение Виллиана в состав на кубковую игру против «Крыльев Советов» находится под большим вопросом, пишет на своих страницах Metaratings.

В последний раз Виллиан Жозе выходил на поле в матче «Спартака» 27 августа, когда команда Деяна Станковича проиграла махачкалинскому «Динамо» в Кубке России со счётом 0:1.

Добавим, что кубковый матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт в четверг, 19 сентября.