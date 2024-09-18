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Соболев обратился к болельщикам «Зенита»

18 Сентября 2024 • 08:02 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев обратился к фанатам «сине-бело-голубых» после победного матча с казанским «Рубином» (2:0) в Кубке России. В этой игре он отметился голевой передачей.

«Всех с победой и спасибо за поддержку», - написал 27-летний футболист в своих социальных сетях.

Соболев стал игроком петербургского коллектива минувшим летом. Нападающий перешел в «Зенит» из московского «Спартака», подписав трудовое соглашение на три года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на сезон.

Добавим, что в чемпионате России питерцы занимают первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев
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