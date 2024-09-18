Соболев обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев обратился к фанатам «сине-бело-голубых» после победного матча с казанским «Рубином» (2:0) в Кубке России. В этой игре он отметился голевой передачей.

«Всех с победой и спасибо за поддержку», - написал 27-летний футболист в своих социальных сетях.

Соболев стал игроком петербургского коллектива минувшим летом. Нападающий перешел в «Зенит» из московского «Спартака», подписав трудовое соглашение на три года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на сезон.

Добавим, что в чемпионате России питерцы занимают первое место.