Корнаухов оценил игру Соболева против «Рубина»

Экс-игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об игре новичка петербургского «Зенита» Александра Соболева в кубковом поединке против казанского «Рубина» (2:0). Форвард отметился голевой передачей.
«Начало матча у него было очень плохим. У него нет игрового тонуса - очень долго был без тренировок, без игр. Пока ему сложно. Но голевую передачу сделал - передачу на победный гол», - поделился мыслями Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
Соболев стал футболистом «Зенита» минувшим летом, перебравшись из московского «Спартака». Нападающий заключил с питерцами контракт по схеме «3+1».
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