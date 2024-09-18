Ерохин оценил игру Соболева в «Зените»

«У Соболева только вторая игра. Все впереди еще. Он помог, поучаствовал в первом голе, молодец. Двигаемся дальше. Все сегодня себя проявили, каждый может игру занести себе в актив», - поделился мнением полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».