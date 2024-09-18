Ерохин оценил игру Соболева в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об игре форварда команды Александра Соболева, принявшего участие в кубковой встрече с казанским «Рубином» (2:0).
«У Соболева только вторая игра. Все впереди еще. Он помог, поучаствовал в первом голе, молодец. Двигаемся дальше. Все сегодня себя проявили, каждый может игру занести себе в актив», - поделился мнением полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».
27-летний центрфорвард пополнил ряды петербургского клуба минувшим летом, перейдя из столичного «Спартака». Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетний контракт с возможностью продления.
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