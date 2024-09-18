ЦСКА – «Краснодар»: Возможные стартовые составы на большой матч Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА и «Краснодар» сойдутся между собой в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Агапов, Лукин, Дивеев, Келлвен, Зделар, Мухин, Обляков, Мусаев, Гуарирапа.

«Краснодар»: Дюпин, Оласа, Кайо, Арутюнян, Олусегун, Кривцов, Черников, Ленини, Сперцян, Козлов, Мозес Кобнан.

В составе ЦСКА дисквалифицированы защитник Виллиан Роша и полузащитник Кристиян Бистрович, а у «Краснодара» забанен хавбек Кевин Кастаньо.

В последних официальных матчах (в рамках чемпионата России) ЦСКА дома потерпел поражение от «Зенита» (0:1), а «Краснодар» также в родных стенах одержал победу над «Ростовом» (2:0).

В первом круге группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» и ЦСКА сыграли в столице Кубани 31 июля. Там победили «быки» со счётом 1:0. Вскоре «Краснодар» выиграл дома у ЦСКА 2:1 в контексте РПЛ.

Сейчас у «чёрно-зелёных» семь побед подряд во всех турнирах. Как обычно, ожидается некоторая ротация в кубковом матче по сравнению с привычными составами для Премьер-лиги.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 18 сентября, в 19:00 в Москве на «ВЭБ-Арене». Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов