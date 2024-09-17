Рахимов: «Чтобы нивелировать разницу с «Зенитом», нам нужно ещё работать»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Такая тяжелая непростая игра. Что не хватило, чтобы с более хорошим настроением отсюда уехать? Агрессии, может быть, какой-то? Потому что я видел на бровке, что вы все время требовали идти в отбор, а команда не всегда шла.

- Наверное, определенный уровень класса сказался. Если мы берем в целом игру, по первому тайму, наверное, единственный эпизод, который возник, где мы играли качественно и очень высоко - единственный эпизод, когда мы не проконтролировали, что может быть игра в стенку на третьего. Нужно было контролировать этот момент и в контратаку выходить. Этот момент показал сразу уровень исполнительского мастерства. «Зенит» исполнил и повел в счете 1:0. Претензий по игре я не мог предъявить. Во втором тайме, когда мы вышли, «Зенит» усилил игру через Вендела, через Сантоса. Мы стали терять мячи, простых потерь, может быть, было не так много, но мы не держали борьбу в атаке, потому что наши инсайдные позиции стали терять много мячей. Естественно, оказывалось давление «Зенитом». Второй, правда, пропустили после углового. Но мы видели, что как только «Зенит» убыстряет, а мы не реагируем на момент, тогда возникают определенные проблемы. Все равно по самоотдаче сегодня попытались сыграть выше, достаточно активно прессинговать, но мы видим, чтобы эту разницу нивелировать, нам нужно еще над этим работать и по качеству, и по игре.

- Что касается моментов у чужих ворот, может быть, их было не так много, как бы вам хотелось. Это класс «Зенита» или больше вопросов к своей команде?

- Больше вопросов к своей команде, потому что в этих моментах очень важно держать единоборства в атаке. Мы, к сожалению, не очень хорошо эти единоборства держали. Отсюда нам не удавалось продавить и проникнуть в штрафную. Хотя были определенные эпизоды уже после счета 0:2 могли забивать. Но как раз должно быть исполнительское мастерство.

- Тесленко на Грицаенко - замена в перерыве. Достаточно чувствительная позиция. Почему?

- Она и планировалась, потому что мы изначально планировали эту замену, дать сыграть по 45 минут. Все следующие замены были запланированные, потому что нам нужно было дать паузу некоторым игрокам.

- Что важное для себя Рашид Рахимов после этой кубковой игры и экспериментального состава увезет, готовясь к матчам чемпионата? С ЦСКА в частности.

- Это игра на Кубок, она прошла, нужно двигаться дальше. Сейчас нужно восстановиться. Тренировку проведут игроки, которые не участвовали в матче. Будем готовиться к ЦСКА.