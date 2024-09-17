Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Рахимов: «Чтобы нивелировать разницу с «Зенитом», нам нужно ещё работать»

17 Сентября 2024 • 23:08 Комментировать
Зенит
2:0
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Такая тяжелая непростая игра. Что не хватило, чтобы с более хорошим настроением отсюда уехать? Агрессии, может быть, какой-то? Потому что я видел на бровке, что вы все время требовали идти в отбор, а команда не всегда шла.

- Наверное, определенный уровень класса сказался. Если мы берем в целом игру, по первому тайму, наверное, единственный эпизод, который возник, где мы играли качественно и очень высоко - единственный эпизод, когда мы не проконтролировали, что может быть игра в стенку на третьего. Нужно было контролировать этот момент и в контратаку выходить. Этот момент показал сразу уровень исполнительского мастерства. «Зенит» исполнил и повел в счете 1:0. Претензий по игре я не мог предъявить. Во втором тайме, когда мы вышли, «Зенит» усилил игру через Вендела, через Сантоса. Мы стали терять мячи, простых потерь, может быть, было не так много, но мы не держали борьбу в атаке, потому что наши инсайдные позиции стали терять много мячей. Естественно, оказывалось давление «Зенитом». Второй, правда, пропустили после углового. Но мы видели, что как только «Зенит» убыстряет, а мы не реагируем на момент, тогда возникают определенные проблемы. Все равно по самоотдаче сегодня попытались сыграть выше, достаточно активно прессинговать, но мы видим, чтобы эту разницу нивелировать, нам нужно еще над этим работать и по качеству, и по игре.

- Что касается моментов у чужих ворот, может быть, их было не так много, как бы вам хотелось. Это класс «Зенита» или больше вопросов к своей команде?

- Больше вопросов к своей команде, потому что в этих моментах очень важно держать единоборства в атаке. Мы, к сожалению, не очень хорошо эти единоборства держали. Отсюда нам не удавалось продавить и проникнуть в штрафную. Хотя были определенные эпизоды уже после счета 0:2 могли забивать. Но как раз должно быть исполнительское мастерство.

- Тесленко на Грицаенко - замена в перерыве. Достаточно чувствительная позиция. Почему?

- Она и планировалась, потому что мы изначально планировали эту замену, дать сыграть по 45 минут. Все следующие замены были запланированные, потому что нам нужно было дать паузу некоторым игрокам.

- Что важное для себя Рашид Рахимов после этой кубковой игры и экспериментального состава увезет, готовясь к матчам чемпионата? С ЦСКА в частности.

- Это игра на Кубок, она прошла, нужно двигаться дальше. Сейчас нужно восстановиться. Тренировку проведут игроки, которые не участвовали в матче. Будем готовиться к ЦСКА.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

Новости по матчу

Сегодня, 17 Сентября
23:08
Рахимов: «Чтобы нивелировать разницу с «Зенитом», нам нужно ещё работать»
22:55
Семак объяснил тройную замену в перерыве
22:46
Семак: «Очень хороший и качественный матч»
22:37
Семак: «Глушенков иногда работает с общей группой»
22:31
Семак - о кричалках в адрес Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться»
22:06
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России
21:56
У Соболева ассист, у Чистякова – гол: резерв «Зенита» играючи расколол «Рубин»
21:39
Чистяков забил первый гол за три года
20:49
Мантуан оформил первое голевое действие в новом сезоне
20:09
Соболев дебютировал на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита»
19:30
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:10
Соболев – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Рубином»
11:59
Ставка и прогноз на матч Зенит — Рубин Кубка России — 17 сентября 2024
02:02
Зенит - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Сентября
11:23
Бесплатный прогноз и ставка на матч Зенит — Рубин Кубка России — 17 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Рубин Рубин
2
0
1.35 5.10 8.00
Видео
18.09.24 в 16:15
Акрон Акрон
Факел Факел
2.35 3.30 3.00
Видео
18.09.24 в 19:00
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.75 3.80 4.40
Видео
18.09.24 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
2.15 3.55 3.20
Видео
18.09.24 в 21:15
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
3.90 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
17 Сентября
23:08 · Кубок России
Рахимов: «Чтобы нивелировать разницу с «Зенитом», нам нужно ещё работать»
22:55 · Кубок России
Семак объяснил тройную замену в перерыве
22:46 · Кубок России
Семак: «Очень хороший и качественный матч»
22:37 · Кубок России
Семак: «Глушенков иногда работает с общей группой»
22:31 · Кубок России
Семак - о кричалках в адрес Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться»
22:06 · Кубок России
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России
21:39 · Кубок России
Чистяков забил первый гол за три года
20:49 · Россия. Премьер-лига
Мантуан оформил первое голевое действие в новом сезоне
20:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев оформил первое голевое действие за «Зенит»
20:09 · Кубок России
Соболев дебютировал на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита»
19:30 · Кубок России
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:10 · Кубок России
Соболев – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Рубином»
16:09 · Кубок России
Песьяков не поможет «Крыльям Советов» в игре со «Спартаком»
12:04 · Кубок России
Гранат: «Рубин» может конкурировать с грандами России»
16 Сентября
17:37 · Кубок России
Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»
08 Сентября
21:52 · Кубок России
Стали известны потенциальные соперники «Спартака» и «Зенита» в плей-офф Кубка России официально
20:10 · Кубок России
«Амкал» сыграет с «Аланией», а «Ротор» отправится в Ульяновск — итоги жеребьёвки Кубка России официально
05 Сентября
14:12 · Кубок России
Президент МФЛ рассказал, кого хочет видеть соперником «Амкала» в Кубке России
11:00 · Кубок России
Президент «Амкала» рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках по Кубку России
30 Августа
13:49 · Кубок России
Опубликовано расписание матчей Кубка России
13:42 · Кубок России
В РФС сообщили о договорённости с УЕФА 2
02:01 · Кубок России
​Наумов рассказал, что нравится ему в нынешнем формате Кубка России 1
29 Августа
21:56 · Кубок России
​Деменко пояснил, почему махачкалинцы смогли обыграть московский «Спартак»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин: «Наше главное оружие – молодость»
14:32 · Кубок России
Волк: Нам по силе занять первое место в группе в Кубке России
Все новости