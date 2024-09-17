Семак объяснил тройную замену в перерыве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Сразу три замены в перерыве. Они все были изначально запланированные, или какие-то из них вытекали из того, что вы увидели на поле в первом тайме?

- Нет, конечно, не планировали. Мы по ходу матча смотрели, кто устал больше, меньше. Тот же Андрей Мостовой, Ильзат Ахметов после травмы, нечасто играет в последнее время, поэтому игрового тонуса не хватает. Я думаю, что моментами хорошо смотрелся. Ильзат пару передач хороших, Андрей выдал несколько хороших действий. Но цельной такой картинки на протяжении всего тайма, игрового тонуса не хватало. Что касается Соболева, то да, изначально планировали, потому что он играл достаточно много и в предыдущем матче. На сегодняшний день 45 минут как раз нужны ему были для игрового тонуса, о котором мы с вами говорим. Плюс и Луисано нужно в тонусе держать, потому что он тоже только начинает с нами работать. То есть такой комплекс причин, по которым мы определяем, что нужно делать по ходу матча, кого нужно заменить и сколько кому нужно сыграть.

- Вильмар Барриос 85 минут сегодня, при том, что он твердый игрок основного состава. Только что была игра чемпионата, через несколько дней опять игра чемпионата. Вы настолько верите в его функциональное состояние?

- Я уже говорил, что он 45 минут всего сыграл в предыдущем матче, поэтому для него сегодня хорошая работа. Если мы кубковый матч играем через два дня на третий, то чемпионат у нас через три дня на четвертый. Мы играем дома, не нужно будет лететь. Я думаю, будет достаточно времени, чтобы ему восстановиться. Тем более, есть периоды, когда он и сам хочет больше работать, чтобы чувствовать себя в тонусе, умеет контролировать свое состояние.

- Вариант с двумя достаточно атакующими игрокам на флангах, Артуром и Мантуаном, насколько он вам понравился? Понятно, что это не в первый раз происходит, но не так часто.

- Я не думаю, что здесь это то, что мы планировали. Это скорее то, что получилось из необходимости ввиду отсутствия крайних защитников, которыми мы располагали на начало матча. Поэтому пришлось как-то ротировать. Посмотрели в четверке Артура. Ребята требования знают, поэтому и в пятерке, и в четверке неплохо Артур смотрелся. Мантуан чаще играет на этой позиции, ему более привычно. Для Артура, конечно, это новость, но нужно играть, помогать команде на любой позиции, на той, на которой нужно.