Семак: «Очень хороший и качественный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Если бы можно было эту игру поделить на какие-то отрезки, как бы вы ее поделили с точки зрения удовлетворения или неудовлетворения качеством игры?

- Я думаю, что начали неуверенно. Начало матча нам не удалось, первые минут 15-20. Долго входили в игру. Вторую половину первого тайма и второй тайм хорошие были в нашем исполнении с точки зрения качества и контроля, голевых моментов. В целом хорошая игра. Любая игра разбивается на моменты, невозможно весь матч на одном уровне играть. С точки зрения движения и качества это нормально абсолютно. В целом очень хороший и качественный матч.

- Что касается дебюта как раз, сначала было три центральных защитника, и Барриос один из них. Потом вы подняли его в опорную зону. Почему?

- Это связано с состоянием функциональным того же Ильзата, которому чуть-чуть тонуса не хватает. Ему сложно приходилось в центре в плане движения и быстроты перемещений. Поэтому мы сразу же решили помочь. По ходу подготовки к «Рубину» понимали, что команда может играть в четыре защитника, может и в пятерку играть. Поэтому мы должны быть готовы к одной и другой ситуации. И сами по ходу встречи достаточно часто перестраиваемся в зависимости от того, что получается лучше, что хуже.