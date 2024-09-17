Семак: «Глушенков иногда работает с общей группой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Рубином» дал комментарий по травмированным игрокам.

- Педро ушел с травмой. Насколько серьезная? Когда мы можем увидеть в заявке Максима Глушенкова?

- По Педро пока сложно сказать, надеюсь, ничего серьезного нет, хотя момент был очень неприятный. Посмотрим, как завтра будет себя чувствовать, тогда уже будет какая-то информация. По Максиму Глушенкову - работает по индивидуальной программе. Иногда работает с группой, командой. Ждем разрешения от медицинского штаба для того, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и в матчах.

- Вы отметили, что первые 15 минут матча не удались «Зениту». Что перестроили, что затем команда перевернула ход игры?

- Ничего. Я думаю, просто включили определенный тумблер, может быть, разбегались. Короткая достаточно пауза, всего два дня было на подготовку, тяжело было входить в игру. Это абсолютно нормально. На протяжении всего матча демонстрировать один и тот же уровень практически невозможно. Это нормально. В какой-то период времени одна команда играет лучше, в какой-то - другая команда. Поэтому мы со своей стороны вносим какие-то поправки и коррективы, насколько это необходимо. Если брать общее впечатление от матча, оно позитивное, провели хорошую игру.