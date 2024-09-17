Семак - о кричалках в адрес Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Рубином» дал комментарий по игре.

- Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли в рабочий день поддержать команду, отдельное спасибо и «Виражу», фанатскому сектору, который делает атмосферу наших матчей ярче и эмоциональнее.

Что касается матча, первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось, по крайней мере. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма уже чуть лучше [провели]. Могли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо, забили и могли еще забить. Такая хорошая качественная победа. Поздравляю ребят с важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определенный запас прочности перед оставшимися двумя турами.

- Сегодня вы упомянули фанатский «Вираж». Был первый домашний матч Александра Соболева в футболке «Зенита», и «Вираж», мягко говоря, не очень деликатно его встретила, выкрикивая оскорбительные кричалки, даже несмотря на голевое действие. Не планируете, может быть, какое-то публичное обращение к фанатам, чтобы они поменяли свое отношение к игроку или как минимум прислушались к вам?

- Саша - член команды, такой же, как и все остальные. Мы все вместе работаем для достижения результата. Что касается болельщиков, они сами решают, как к кому относиться. Они прекрасно поддерживают команду. Саша своими действиями сегодня, голевой передачей помог команде одержать победу. Он и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать нашей команде выигрывать.