«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России

Вечером вторника в Санкт-Петербурге играли «Зенит» и «Рубин», игра состоялась в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Питерцы уверенно победили оппонентов из Казани – 2:0. Голами отметились Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

Таким образом, с 10 очками «Зенит» стал клубом, который точно не упадёт на четвёртое место своего квартета. Сейчас «Зенит» на первом месте, на втором с шестью баллами идёт «Рубин», третье место и пять баллов – у «Акрона». Замыкает квартет «Факел» с нулём баллов.

«Зенит» не опустится ниже третьего места, которое даёт право сыграть в нижней сетке плей-офф Кубке – Пути регионов.

Как резерв «Зенита» играючи расколол «Рубин»