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Кубок России

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка России

17 Сентября 2024 • 22:06 Комментировать
Зенит
2:0
Рубин
окончен

Вечером вторника в Санкт-Петербурге играли «Зенит» и «Рубин», игра состоялась в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Питерцы уверенно победили оппонентов из Казани – 2:0. Голами отметились Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

Таким образом, с 10 очками «Зенит» стал клубом, который точно не упадёт на четвёртое место своего квартета. Сейчас «Зенит» на первом месте, на втором с шестью баллами идёт «Рубин», третье место и пять баллов – у «Акрона». Замыкает квартет «Факел» с нулём баллов.

«Зенит» не опустится ниже третьего места, которое даёт право сыграть в нижней сетке плей-офф Кубке – Пути регионов.

Как резерв «Зенита» играючи расколол «Рубин» 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит

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Сегодня, 17 Сентября
22:06
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Сегодня, 17 Сентября
22:06 · Кубок России
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21:39 · Кубок России
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Мантуан оформил первое голевое действие в новом сезоне
20:35 · Россия. Премьер-лига
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