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Кубок России

У Соболева ассист, у Чистякова – гол: резерв «Зенита» играючи расколол «Рубин»

17 Сентября 2024 • 21:56 Комментировать
Зенит
2:0
Рубин
окончен

«Зенит» и «Рубин» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 17 сентября на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит2:0Рубин
(1:0) Мантуан Густаво26'  
(2:0) Чистяков Дмитрий59'  
Адамов ДенисАлип НуралыЧистяков ДмитрийАхметов Ильзат 46' (Дуглас Сантос ( 46') Ерохин АлександрАртурБарриос Вильмар 86' (Васильев Дмитрий Алексеевич ( 86') Мантуан ГуставоПедро дос Сантос 70' (Кассьерра Матео ( 70') Соболев Александр  3' 46' (Вендел Жералдо ( 46') Мостовой Андрей 46' (Гонду Лусиано ( 46')
Запасные: Эракович СтрахиньяКержаков МихаилНиноЛатышонок ЕвгенийКараваев Вячеслав
Нигматуллин АртурТесленко Егор 46' (Грицаенко Алексей ( 46') Нижегородов КонстантинАшурматов РустамЙочич Богдан 63' (Вада Валентин ( 63') Ходжа ВелдинАпшацев Марат  44' 63' (Фамейе Джоэль ( 63') Безруков РусланКузнецов ДаниилШабанхаджай Дардан 63' (Иву Угочукву ( 63') Чуни Марвин 74' (Чумич Никола ( 74')
Запасные: Рахмоналиев УмаралиРожков ИгорьЛомовицкий АлександрСтавер ЕвгенийИванов ОлегКорец Никита
17 сентября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Кубковый матч через два дня после РПЛ – никто и не ждал других составов. «Зенит» и «Рубин» задействовали резерв, хотя по фамилиям питерский резерв смотрится очень даже неплохо. А вот «Рубин» без Даку, Вады, Иву – уже другая команда. У хозяев же из трио нападения, выступавшего в РПЛ, остался только Александр Соболев. Зато поддержка у него была феноменальная – Мантуан, Мостовой, Ерохин, Ахметов, Педро.

Именно они устроили форсаж в середине первого тайма, прижав «Рубин» после очень спокойного старта. Гол же создали Мантуан и Соболев. Густаво отдал на Александра и открылся, а форвард слева покатил между двумя защитниками. Бразилец вышел на рандеву с Нигматуллиным и хладнокровно пробил под вратарём – 1:0.

«Зенит» давление ещё усилил. Артур по левому краю прощупал скорость Мостового. Андрей убежал от опекуна, грудью мяч себе прокинул и пытался перебросить Нигматуллина, но в этот раз Артур выручил. Ещё парой угловых «Зенит» прижал, несколько хороших забросов было, но «Рубин» выстоял, на перерыв отправившись с минимальным отставанием.

Но хозяева своё дело не бросили. Опять же давили, нагнетали и на исходе часа игрового времени своего добились. Чистяков в акробатическом падении пробил, заработав угловой удар. С этого корнера высоко навесил Артур, адресатом выбрав опять же Чистякова. Шабанхаджай почему-то решил постоять сзади Дмитрия, а тот пробил мимо Нигматуллина – 2:0. Первый гол Чистякова за три года.

«Зенит» же вскоре забил и третий мяч. Свежий Лусиано Гонду зацепил длинный заброс, размашистыми финтами отогнал двух защитников и протолкнул мяч на Артур. Бразилец ударом в касание прошил ближний угол, начал праздновать, но гол себе в актив не получил. По ходу атаки офсайд углядели арбитры у аргентинского форварда. А через пару минут Артур на эту же ударную позицию вылетал без офсайда, но в этот раз Нигматуллина переиграть не сумел.

Играючи «Зенит» разобрался с «Рубином», обеспечив себе плей-офф Кубка России. В битве резервных составов у Казани шансов не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин

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Сегодня, 17 Сентября
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20:49
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20:35
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20:09
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19:30
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