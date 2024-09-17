У Соболева ассист, у Чистякова – гол: резерв «Зенита» играючи расколол «Рубин»

«Зенит» и «Рубин» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 17 сентября на стадионе «Газпром Арена».

Кубковый матч через два дня после РПЛ – никто и не ждал других составов. «Зенит» и «Рубин» задействовали резерв, хотя по фамилиям питерский резерв смотрится очень даже неплохо. А вот «Рубин» без Даку, Вады, Иву – уже другая команда. У хозяев же из трио нападения, выступавшего в РПЛ, остался только Александр Соболев. Зато поддержка у него была феноменальная – Мантуан, Мостовой, Ерохин, Ахметов, Педро.

Именно они устроили форсаж в середине первого тайма, прижав «Рубин» после очень спокойного старта. Гол же создали Мантуан и Соболев. Густаво отдал на Александра и открылся, а форвард слева покатил между двумя защитниками. Бразилец вышел на рандеву с Нигматуллиным и хладнокровно пробил под вратарём – 1:0.

«Зенит» давление ещё усилил. Артур по левому краю прощупал скорость Мостового. Андрей убежал от опекуна, грудью мяч себе прокинул и пытался перебросить Нигматуллина, но в этот раз Артур выручил. Ещё парой угловых «Зенит» прижал, несколько хороших забросов было, но «Рубин» выстоял, на перерыв отправившись с минимальным отставанием.

Но хозяева своё дело не бросили. Опять же давили, нагнетали и на исходе часа игрового времени своего добились. Чистяков в акробатическом падении пробил, заработав угловой удар. С этого корнера высоко навесил Артур, адресатом выбрав опять же Чистякова. Шабанхаджай почему-то решил постоять сзади Дмитрия, а тот пробил мимо Нигматуллина – 2:0. Первый гол Чистякова за три года.

«Зенит» же вскоре забил и третий мяч. Свежий Лусиано Гонду зацепил длинный заброс, размашистыми финтами отогнал двух защитников и протолкнул мяч на Артур. Бразилец ударом в касание прошил ближний угол, начал праздновать, но гол себе в актив не получил. По ходу атаки офсайд углядели арбитры у аргентинского форварда. А через пару минут Артур на эту же ударную позицию вылетал без офсайда, но в этот раз Нигматуллина переиграть не сумел.

Играючи «Зенит» разобрался с «Рубином», обеспечив себе плей-офф Кубка России. В битве резервных составов у Казани шансов не было.