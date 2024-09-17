Чистяков забил первый гол за три года

Вечером вторника питерский «Зенит» принимает «Рубин» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Удвоил преимущество хозяев защитник Дмитрий Чистяков во втором тайме.

Любопытно, но свой последний гол за «Зенит» Чистяков забивал почти три года назад. Случилось это в ноябре 2021 года, когда питерцы принимали дома «Пари НН» в рамках Российской премьер-лиги. Тот матч завершился разгромной победой «Зенита» - 5:1.

Текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Рубин» проводит наш портал. В разгаре второй тайм матча, хозяева стадиона уверенно ведут – 2:0.