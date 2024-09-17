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Соболев дебютировал на «Газпром Арене» в качестве игрока «Зенита»

17 Сентября 2024 • 20:09 Комментировать
Зенит
1:0
Рубин
1 1.32 X 5.60 2 10.00
1-й тайм

В эти минуты «Зенит» принимает на своём поле «Рубин» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

В составе «Зенита» с первых минут на поле появился форвард Александр Соболев, для которого данный матч стал дебютным на «Газпром Арене» в качестве игрока «сине-бело-голубых».

Напомним, 27-летний нападающий выходил на поле в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:0), но та игра была выездной для санкт-петербургского клуба.

За всеми событиями матча «Зенит» - «Рубин» вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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