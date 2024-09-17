Соболев – в основе «Зенита» на кубковый матч с «Рубином»

Питерский «Зенит» и казанский «Рубин» вечером вторника открывают четвёртый по счёту тур группового этапа текущего розыгрыша Кубка России. Оба клуба за час до матча назвали свои основные составы на игру.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев;

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

Отметим появление в составе «Зенита» Александра Соболева. За новый клуб он уже дебютировал в восьмом туре РПЛ в игре против ЦСКА (1:0).

Текстовая трансляция матча будет доступна на нашем портале. Стартовый свисток - в 20:00 по московскому времени.