Песьяков не поможет «Крыльям Советов» в игре со «Спартаком»

В пресс-службе «Крыльев Советов» высказались о состоянии голкипера команды Сергея Песьякова.

Напомним, в минувшем матче с «Рубином» 35-летний вратарь получил травму и был заменен в перерыве.

«У Сергея Песьякова небольшая травма, рецидив. В Москву на кубковый матч против «Спартак» он с командой не полетит», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе самарского коллектива.

В текущей кампании Песьяков появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил пять голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Кубковая игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет 19 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по мск.