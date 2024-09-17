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Песьяков не поможет «Крыльям Советов» в игре со «Спартаком»

17 Сентября 2024 • 16:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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19.09 20:45

В пресс-службе «Крыльев Советов» высказались о состоянии голкипера команды Сергея Песьякова.

Напомним, в минувшем матче с «Рубином» 35-летний вратарь получил травму и был заменен в перерыве.

«У Сергея Песьякова небольшая травма, рецидив. В Москву на кубковый матч против «Спартак» он с командой не полетит», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе самарского коллектива.

В текущей кампании Песьяков появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил пять голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Кубковая игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет 19 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Песьяков ещё теги

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