Гранат: «Рубин» может конкурировать с грандами России»

Экс-футболист казанского «Рубина» Владимир Гранат поделился мнением об игре команды в новом сезоне чемпионата России.
«Видно, что с каждым сезоном «Рубин» играет все лучше и лучше. Видно, что «Рубин» может конкурировать с грандами нашего чемпионата. Взаимосвязи в команде налажены», - передает слова Граната Metaratings.ru.
Сегодня, 17 сентября, казанский клуб на своем поле встретится с петербургским «Зенитом» в Кубке России.
В турнирной таблице Премьер-лиги «Рубин» с десятью баллами располагается на восьмой позиции. В последнем матче команда проиграла самарским «Крыльям Советов».
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