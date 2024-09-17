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Кубок России

Гранат: «Рубин» может конкурировать с грандами России»

17 Сентября 2024 • 12:04 Комментировать

Экс-футболист казанского «Рубина» Владимир Гранат поделился мнением об игре команды в новом сезоне чемпионата России.

«Видно, что с каждым сезоном «Рубин» играет все лучше и лучше. Видно, что «Рубин» может конкурировать с грандами нашего чемпионата. Взаимосвязи в команде налажены», - передает слова Граната Metaratings.ru.

Сегодня, 17 сентября, казанский клуб на своем поле встретится с петербургским «Зенитом» в Кубке России.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Рубин» с десятью баллами располагается на восьмой позиции. В последнем матче команда проиграла самарским «Крыльям Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владимир Гранат
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