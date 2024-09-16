Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»

Форвард столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящем матче с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне «армейцы» проиграли кубанскому клубу уже два раза.

«Какой настрой на матч с «Краснодаром» после двух очных поражений подряд? Лично у меня на каждый матч один настрой — выиграть и все», — приводит слова Мусаева Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний форвард появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором одной голевой передачи.

В среду, 18 сентября, ЦСКА примет «Краснодар» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России, начало — в 19:00 по мск.