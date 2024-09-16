Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»

16 Сентября 2024 • 17:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 2.15 X 3.55 2 3.25
18.09 19:00

Форвард столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящем матче с «Краснодаром».

В нынешнем сезоне «армейцы» проиграли кубанскому клубу уже два раза.

«Какой настрой на матч с «Краснодаром» после двух очных поражений подряд? Лично у меня на каждый матч один настрой — выиграть и все», — приводит слова Мусаева Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний форвард появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором одной голевой передачи.

В среду, 18 сентября, ЦСКА примет «Краснодар» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России, начало — в 19:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Тамерлан Мусаев ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Кривцов отстранён от основы «Краснодара» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале»
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
17:37 · Кубок России
Тамерлан Мусаев рассказал о настрое на игру с «Краснодаром»
08 Сентября
21:52 · Кубок России
Стали известны потенциальные соперники «Спартака» и «Зенита» в плей-офф Кубка России официально
20:10 · Кубок России
«Амкал» сыграет с «Аланией», а «Ротор» отправится в Ульяновск — итоги жеребьёвки Кубка России официально
05 Сентября
14:12 · Кубок России
Президент МФЛ рассказал, кого хочет видеть соперником «Амкала» в Кубке России
11:00 · Кубок России
Президент «Амкала» рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках по Кубку России
30 Августа
13:49 · Кубок России
Опубликовано расписание матчей Кубка России
13:42 · Кубок России
В РФС сообщили о договорённости с УЕФА 2
02:01 · Кубок России
​Наумов рассказал, что нравится ему в нынешнем формате Кубка России 1
29 Августа
21:56 · Кубок России
​Деменко пояснил, почему махачкалинцы смогли обыграть московский «Спартак»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин: «Наше главное оружие – молодость»
14:32 · Кубок России
Волк: Нам по силе занять первое место в группе в Кубке России
14:22 · Кубок России
Полузащитник «Зенита» Васильев высказался о поражении от «Акрона»
14:07 · Кубок России
Витюгов — о поражении от «Динамо»: 5:1 — это много
11:28 · Кубок России
Газзаев оценил поражения «Спартака» и «Зенита»
11:18 · Кубок России
Митрюшкин высказался после победы «Локомотива» со счётом 4:0
11:15 · Кубок России
Артига: «Надо детально разобрать поражение от «Локомотива», а потом забыть его»
11:10 · Кубок России
Капленко рассказал, сможет ли «Локомотив» удержать лидерство в РПЛ эксклюзив
11:08 · Кубок России
Газзаев прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом» 1
10:51 · Кубок России
Фаринья рассказал, с какими соперниками ему нравится играть больше всего эксклюзив
07:23 · Кубок России
Баринов поблагодарил болельщиков «Локомотива»
28 Августа
22:57 · Кубок России
Пименов: «Крылья» махнули на результат в игре с «Динамо»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Маухубу нужно время»
22:36 · Кубок России
Артига: «С такими молодыми ребятами «Локомотив» заслужил победу»
22:28 · Кубок России
Галактионов: «Очень большая работа внутри команды проводится, которая не видна»
22:21 · Кубок России
Галактионов: «Когда ты выигрываешь, то хочешь выиграть следующий матч»
Все новости