Прошла жеребьёвка Кубка России плей-офф Пути РПЛ.

В четвертьфинале команды из группы А встретятся с командами квартета B. Напомним, в первой группе выступают «Спартак», «Крылья Советов», московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо», а их соперниками на первой стадии плей-офф будут «Локомотив», «Ростов», «Химки» или «Оренбург».

Команды из группы C, где выступают «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат» и «Пари НН», встретятся в 1/4 финала с «Зенитом», «Рубином», «Акроном» или «Факелом».

Итоговая схема жеребьевки:

A1 – B2;

A2 – B1;

D1 – C2;

D2 – C1.

Первые игры пройдут 5-7 ноября, а ответные матчи запланированы на 26-28 ноября.