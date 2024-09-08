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Кубок России

Стали известны потенциальные соперники «Спартака» и «Зенита» в плей-офф Кубка России официально

08 Сентября 2024 • 21:52 Комментировать

Прошла жеребьёвка Кубка России плей-офф Пути РПЛ.

В четвертьфинале команды из группы А встретятся с командами квартета B. Напомним, в первой группе выступают «Спартак», «Крылья Советов», московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо», а их соперниками на первой стадии плей-офф будут «Локомотив», «Ростов», «Химки» или «Оренбург».

Команды из группы C, где выступают «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат» и «Пари НН», встретятся в 1/4 финала с «Зенитом», «Рубином», «Акроном» или «Факелом».

Итоговая схема жеребьевки:

  • A1 – B2;
  • A2 – B1;
  • D1 – C2;
  • D2 – C1.

Первые игры пройдут 5-7 ноября, а ответные матчи запланированы на 26-28 ноября.

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Сегодня, 08 Сентября
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