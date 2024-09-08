Стали известны результаты жеребьёвки четвёртого раунда Кубка России Пути регионов.
Медийный клуб примет «Амкал» встретится с «Аланией», а волгоградский «Ротор» сыграет с ульяновской «Волгой». Полностью список пар представлен ниже:
- «Знамя Труда» – «Арсенал»
- «Кубань Холдинг» – «Сочи»
- «Спартак» Кострома – «Енисей»
- «Волгарь» – «Уфа»
- «КАМАЗ» – «Торпедо»
- «Челябинск» – «Тюмень»
- «Волга» Ульяновск – «Ротор»
- «Композит» – «Нефтехимик»
- «Амкар» – «Черноморец»
- «Машук-КМВ» – «Родина»
- «Амкал» – «Алания»
- «Химик» – «Чайка»
- «Урал» – «СКА-Хабаровск»
- «Орел» – «Сокол»
- «Луки-Энергия» – «Балтика»
- «Динамо-Владивосток» – «Шинник»
Игры между командами пройдут 24-26 сентября.
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