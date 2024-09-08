Стали известны результаты жеребьёвки четвёртого раунда Кубка России Пути регионов.

Медийный клуб примет «Амкал» встретится с «Аланией», а волгоградский «Ротор» сыграет с ульяновской «Волгой». Полностью список пар представлен ниже:

«Знамя Труда» – «Арсенал»

«Кубань Холдинг» – «Сочи»

«Спартак» Кострома – «Енисей»

«Волгарь» – «Уфа»

«КАМАЗ» – «Торпедо»

«Челябинск» – «Тюмень»

«Волга» Ульяновск – «Ротор»

«Композит» – «Нефтехимик»

«Амкар» – «Черноморец»

«Машук-КМВ» – «Родина»

«Амкал» – «Алания»

«Химик» – «Чайка»

«Урал» – «СКА-Хабаровск»

«Орел» – «Сокол»

«Луки-Энергия» – «Балтика»

«Динамо-Владивосток» – «Шинник»

Игры между командами пройдут 24-26 сентября.