Президент МФЛ рассказал, кого хочет видеть соперником «Амкала» в Кубке России

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о выходе «Амкала» в четвертый раунд плей-офф Пути регионов Кубка России.

Вчера, 4 сентября, «Амкал» в третьем раунде оказался сильнее «Космоса» из Долгопрудного.

Осипов отметил, что в прошлом сезоне 2DROTS в этой же стадии встречались с подмосковными «Химки», которые по итогу выиграли Первую лигу и сейчас играет в РПЛ.

«Сейчас хочу «Торпедо» в соперники «Амкалу». С ними можно играть, это бренд. Для меня «Торпедо» — самый интересный вариант», - приводит слова Осипова «Чемпионат».

Напомним, что в четвертом раунде соперником «Амкала» гарантированно будет клуб из Первой лиги.