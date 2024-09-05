Президент «Амкала» рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках по Кубку России

Президент медийной команды «Амкал» Герман Попков рассказал, с какой командой ему хотелось бы встретиться в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.

Попков отметил, что он не знает, какую команду из Первой лиги хотел бы получить в соперники, ведь, с одной стороны, хочется пройти дальше, а, с другой, хочется кого-то поименитее и поинтереснее, при этом он дал понять, что ему было бы интересно сыграть против «Сочи» или «Урала».

«Особенно если по жеребьёвке будет возможность съездить на выезд», - приводит слова Попкова «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 4 сентября, «Амкал» в третьем раунде оказался сильнее «Космоса» (2:1) из Долгопрудного.

