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Кубок России

Президент «Амкала» рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках по Кубку России

05 Сентября 2024 • 11:00 Комментировать

Президент медийной команды «Амкал» Герман Попков рассказал, с какой командой ему хотелось бы встретиться в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.

Попков отметил, что он не знает, какую команду из Первой лиги хотел бы получить в соперники, ведь, с одной стороны, хочется пройти дальше, а, с другой, хочется кого-то поименитее и поинтереснее, при этом он дал понять, что ему было бы интересно сыграть против «Сочи» или «Урала».

«Особенно если по жеребьёвке будет возможность съездить на выезд», - приводит слова Попкова «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 4 сентября, «Амкал» в третьем раунде оказался сильнее «Космоса» (2:1) из Долгопрудного.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал Герман Попков
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