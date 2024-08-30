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Кубок России

Опубликовано расписание матчей Кубка России

30 Августа 2024 • 13:49 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза было опубликовано расписание матчей с четвёртого по шестой туры группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Теперь игры будут проходить в одно время с еврокубковыми турнирами, о чём РФС договорился с УЕФА.

4 тур

17 сентября (вторник)

20:00. «Зенит» – «Рубин»

18 сентября (среда)

16:15. «Акрон» – «Факел»

19:00. ЦСКА – «Краснодар»

19:00. «Ростов» – «Оренбург»

21:15. «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва 

19 сентября (четверг)

18:30. «Пари НН» – «Ахмат»

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18:30. «Химки» – «Локомотив»

20:45 «Спартак» – «Крылья Советов»

 

5 тур

1 октября (вторник)

16:15. «Рубин» – «Факел»

18:30. «Локомотив» – «Оренбург»

20:45. «Пари НН» – ЦСКА

2 октября (среда)

16:15. «Химки» – «Ростов»

19:00. «Динамо» Москва – «Спартак»

19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала

21:15. «Ахмат» – «Краснодар»

21:15. «Зенит» – «Акрон»

 

6 тур

22 октября (вторник)

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16:15. «Факел» – «Зенит» 

18:30 «Динамо» Махачкала – «Спартак»

20:45. ЦСКА – «Ахмат»

23 октября (среда)

16:30. «Оренбург» – «Химки»

19:00. «Акрон» – «Рубин»

19:00. «Ростов» – «Локомотив»

21:15. «Краснодар» – «Пари НН»

24 октября (четверг)

19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва

Действующим обладателем кубка России является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС
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