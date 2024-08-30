Опубликовано расписание матчей Кубка России

На официальном сайте Российского футбольного союза было опубликовано расписание матчей с четвёртого по шестой туры группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Теперь игры будут проходить в одно время с еврокубковыми турнирами, о чём РФС договорился с УЕФА.
4 тур
17 сентября (вторник)
20:00. «Зенит» – «Рубин»
18 сентября (среда)
16:15. «Акрон» – «Факел»
19:00. ЦСКА – «Краснодар»
19:00. «Ростов» – «Оренбург»
21:15. «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва
19 сентября (четверг)
18:30. «Пари НН» – «Ахмат»
18:30. «Химки» – «Локомотив»
20:45 «Спартак» – «Крылья Советов»
5 тур
1 октября (вторник)
16:15. «Рубин» – «Факел»
18:30. «Локомотив» – «Оренбург»
20:45. «Пари НН» – ЦСКА
2 октября (среда)
16:15. «Химки» – «Ростов»
19:00. «Динамо» Москва – «Спартак»
19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала
21:15. «Ахмат» – «Краснодар»
21:15. «Зенит» – «Акрон»
6 тур
22 октября (вторник)
16:15. «Факел» – «Зенит»
18:30 «Динамо» Махачкала – «Спартак»
20:45. ЦСКА – «Ахмат»
23 октября (среда)
16:30. «Оренбург» – «Химки»
19:00. «Акрон» – «Рубин»
19:00. «Ростов» – «Локомотив»
21:15. «Краснодар» – «Пари НН»
24 октября (четверг)
19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва
Действующим обладателем кубка России является «Зенит».
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