В РФС сообщили о договорённости с УЕФА

Матчи Кубка России будут проходить в вечернее время параллельно с еврокубковыми турнирами. Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, рассказал о соответствующей договорённости с УЕФА.

«Мы достигли договорённостей с коллегами из УЕФА, они согласились с нашими аргументами, поэтому решающие матчи групповой стадии кубка будут начинаться в более удобное для болельщиков время», - слова Митрофанова приведены на сайте РФС.

Стоит сказать, что в предыдущих сезонах кубковые матчи в России часто начинались в будние дни в ранее время. Это приводило к неудобствам, ведь многие болельщики лишались возможности посетить стадион из-за работы.