​Наумов рассказал, что нравится ему в нынешнем формате Кубка России

Экс-президент московского «Локомотива» считает очень удачным нынешний формат Фонбет Кубка России, особенно в свете отлучения российских клубов от европейских турниров. Зрители видят более раскрепощённый футбол в матчах группового раунда, так как команды действуют, зная, что у них есть право на ошибку. Именно это он и считает большим плюсом.

- Нынешний формат Кубка России в условиях отлучения от еврокубков очень хорош. Мне он очень нравится. Считаю, что то право на ошибку, которое есть у команд, позволяет им играть в более раскрепощённый футбол, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.