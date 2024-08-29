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​Деменко пояснил, почему махачкалинцы смогли обыграть московский «Спартак»

29 Августа 2024 • 21:56 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Динамо Махачкала

В Фонбет Кубке России произошла сенсация, махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Спартак», причём произошло это ещё и на стадионе спартаковцев. Бывший футболист московского клуба Максим Деменко объяснил произошедшее, он считает, что важную роль в успехе сыграл должный эмоциональный настрой дагестанцев.

- С одной стороны, удивительный результат. А с другой, футболисты махачкалинского «Динамо» вышли на матч со «Спартаком» эмоционально заряженными. Команды из нижней половины турнирной таблицы готовятся к встречам с лидерами с особенно боевым настроем. Для них такая победа – уже событие, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

- Напомним, что действующим обладателем Фонбет Кубка России является питерский «Зенит».
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