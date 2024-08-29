Волк: Нам по силе занять первое место в группе в Кубке России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о шансах команды занять первое место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что в квартете также выступают московское «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

«Абсолютно реально. Если мы будем так же выкладываться, играть, стараться с еще большим усердием, будем психологически готовыми, то абсолютно всё будет нам по силам», — приводит слова Волка «Матч ТВ».

Напомним, что в среду, 26 августа, «Динамо» на выезде обыграло «Спартак» (1:0) и на данный момент (после первого круга) имеет в своём активе шесть очков.