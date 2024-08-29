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Полузащитник «Зенита» Васильев высказался о поражении от «Акрона»

29 Августа 2024 • 14:22 Комментировать
Акрон
1:1
Зенит

Полузащитник питерского «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что «Акрон» одержал победу по итогам серии 11-метровых ударов, основное время завершилось вничью со счётом 1:1.

Футболист отметил, что ему не понравилась в том числе и его игра, отметив, что, скорее всего, команда действительно находится в функциональном спаде.

«Надо что-то менять. Уже три ничьи. Приезжали в Самару с мыслью забрать три очка. Думали, разберёмся. Но так играть нельзя. Особенно, как в первом тайме», — приводит слова Васильева «Чемпионат». 

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