Полузащитник «Зенита» Васильев высказался о поражении от «Акрона»

Полузащитник питерского «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что «Акрон» одержал победу по итогам серии 11-метровых ударов, основное время завершилось вничью со счётом 1:1.

Футболист отметил, что ему не понравилась в том числе и его игра, отметив, что, скорее всего, команда действительно находится в функциональном спаде.