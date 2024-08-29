Витюгов — о поражении от «Динамо»: 5:1 — это много

Игрок «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о поражении от московского «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Витюгов отметил, что счёт 5:1 является большим, и хоть был смешанный состав, но ошибки допускали и молодые, и опытные игроки, а соперник смог ими воспользоваться.

«Очень много за спину получили, играли высоко. Идти в прессинг у нас не всегда хорошо получается. Из-за этого получаем ещё», — приводит слова Витюгова «Чемпионат».

Напомним, что после первого круга группового этапа подопечные Игоря Осинькина не имеют в своём активе ни одного очка. У динамовцев же шесть баллов.