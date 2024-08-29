Газзаев оценил поражения «Спартака» и «Зенита»

На неделе «Спартак» и «Зенит» огорчили своих болельщиков. Московская команда в Кубке России играла махачкалинскому «Динамо» (0:1), а питерская – «Акрону» (4:5 по пенальти после ничьей 1:1). Поражения «красно-белых» и «сине-бело-голубых» оценил известный тренер Валерий Газзаев.

«Думаю, «Спартак» и «Зенит» проиграли в своих матчах Кубка России по делу. Да, в составе Махачкалы прекрасно сыграл вратарь, но сейчас мы же смотрим на результат, а не на ход матча», - цитирует Газзаева Metaratings.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Рубина» дома, а «Зенит» - против «Пари НН» на выезде.