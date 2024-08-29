Митрюшкин высказался после победы «Локомотива» со счётом 4:0

Вратарь столичного «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился впечатлениями от поединка против подмосковных «Химок» в рамках третьего тура групповой стадии Кубка России.

«Какая-то дополнительная сверхмотивация была, потому что в «Химках» провел два года. С ними в прошлом году проделали большой путь вместе», - передает Legalbet слова Митрюшкина.

«Железнодорожники» одержали третью победу в Кубке России и с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив» проведет в чемпионате страны против «Краснодара». Встреча седьмого тура состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 1 сентября.