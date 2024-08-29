Газзаев прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от тольяттинского «Акрона» (1:1, 4:5 по пенальти) в матче групповой стадии Кубка России.
«Победа над чемпионом страны для дебютанта Премьер-лиги - это очень хороший результат. Такие победы положительно влияют на коллектив и вселяют в футболистов веру в то, что они могут успешно выступать в РПЛ», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
В следующем матче «Акрон» сыграет на выезде против «Ахмата» в рамках седьмого тура чемпионата России. «Зенит», в свою очередь, померяется силами с «Пари НН».
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