Газзаев прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом»

«Победа над чемпионом страны для дебютанта Премьер-лиги - это очень хороший результат. Такие победы положительно влияют на коллектив и вселяют в футболистов веру в то, что они могут успешно выступать в РПЛ», - передает слова эксперта Metaratings.ru.